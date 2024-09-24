Théâtre au Vox Muchas Gracias Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox Muchas Gracias

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

François, un businessman surbooké, a un léger défaut il oublie que sa femme, Hélène, existe (ou presque). Fatiguée d’être reléguée au rang de pot de fleurs, elle décide de lui donner une petite leçon en s’offrant une escapade à Ibiza chez une copine. Mais voilà, le correcteur d’orthographe de son téléphone portable va chambouler tous ses plans et semer la zizanie dans son couple.

Entre quiproquos hilarants, secrets qui n’en sont plus, et retournements de situation improbables, la soirée s’emballe à un rythme effréné !

Mise en scène Raymond ACQUAVIVA

Distribution Roland MARCHISIO, Bruno CHAPELLE, Julien CAFARO, Claire CONTY, Fabienne GALLOUX, Charles MEURISSE

Tarif: Plein tarif 20€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 15€

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Theater at the Vox organized by the Casino de Fort-Mahon-Plage, the tourist office and the municipality.

François, an overbooked businessman, has a slight flaw: he forgets that his wife, Hélène, exists (or almost does). Tired of being relegated to flowerpot status, she decides to teach him a lesson by treating herself to an Ibiza getaway at a friend’s house. However, the spellchecker on her cell phone upsets all her plans and wreaks havoc on her relationship.

Between hilarious misunderstandings, secrets that are no longer secrets, and improbable turns of events, the evening gets off to a frantic pace!

Director: Raymond ACQUAVIVA

Cast: Roland MARCHISIO, Bruno CHAPELLE, Julien CAFARO, Claire CONTY, Fabienne GALLOUX, Charles MEURISSE

Price: Full price 20? Reduced rate (students ? unemployed) 15?

