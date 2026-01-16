Bonnat

Théâtre

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Spectacle

Samedi 26 septembre

Salle des fêtes

–> Comité des fêtes .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42 bonnatcomite023@gmail.com

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche