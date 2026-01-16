Théâtre Bonnat
Théâtre Bonnat samedi 26 septembre 2026.
Bonnat
Théâtre
Salle des fêtes Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Spectacle
Samedi 26 septembre
Salle des fêtes
–> Comité des fêtes .
Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42 bonnatcomite023@gmail.com
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English : Théâtre
L’événement Théâtre Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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