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Théâtre Bonnat

Théâtre Bonnat

Théâtre Bonnat samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Bonnat

Théâtre

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Spectacle
Samedi 26 septembre
Salle des fêtes

–> Comité des fêtes   .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42  bonnatcomite023@gmail.com

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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