Informations pratiques

Luc-la-Primaube

THEATRE: BRUITS DE COULOIRS

Rue de l’esplanade Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

2 PIECES DE THEATRE JOUEES PAR LES DEUX GROUPES DE JEUNES DE L ECOLE DE THEATRE DE BRUITS DE COULOIRS.

Le groupe des plus jeunes, vous présentera La Villa des Acacias d’après l’œuvre de Michel Vivier. Dans cette pièce, Cunégonde et Edmond ont réuni leur famille dans leur maison de vacances située en Bretagne. Alors qu’ils s’apprêtent à profiter des plaisirs de la plage et de la saison estivale, ils découvrent qu’en leur absence quelqu’un semble avoir également profité de leur villa …

En seconde partie, le groupe des jeunes adultes vous donnent rendez-vous avec l’Histoire avec la pièce Le Pain des Ombres d’après l’histoire vraie du Pain Maudit de Pont-Saint-Esprit. Dans un décor monumental, les comédiens vous plongeront au cœur des années 50. La guerre étant finie, le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard commence à regarder vers l’avenir mais voilà qu’au mois d’août une vague de folie s’empare du village… les symptômes font penser … à une intoxication !… .

Rue de l’esplanade Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85 contact@bruitsdecouloirs.fr

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English :

2 PLAYS PERFORMED BY THE TWO YOUTH GROUPS FROM THE BRUITS DE COULOIRS THEATER SCHOOL.

L’événement THEATRE: BRUITS DE COULOIRS Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)