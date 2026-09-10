[THEATRE / CABARET] Cabaret Téhéran, Le triangle, Rennes

Informations pratiques

[THEATRE / CABARET] Cabaret Téhéran Samedi 28 novembre, 15h00 Le triangle Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:30:00+01:00

À partir d’images d’archives, Gurshad Shaheman raconte l’histoire des cabarets qui faisaient la réputation sulfureuse des nuits de Téhéran avant la révolution de 1979.

Téhéran, 1924. Qamar ol-Moluk Vaziri entre en scène, tête nue et décolleté plongeant. Devant des salles masculines, la diva chante l’amour, le vin, les poètes et rend public le désir des femmes. C’était avant la révolution… Un siècle plus tard, Gurshad Shaheman reprend cet héritage dans un cabaret qui ressuscite une douzaine de silhouettes de la pop iranienne.

Un spectacle, vibrant et lumineux, où les numéros s’enchaînent, ponctués de brefs récits. De refrain en refrain, le jeune franco-iranien fait ressurgir l’Histoire. De métamorphose en métamorphose, il réveille les luttes féministes et queer. Et au bout du voyage, une devise circule de bouche en bouche : « Femme, Vie, Liberté ».

Infos pratiques

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes avant le mercredi 18 novembre

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Le triangle Le Triangle rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Assistez à une représentation de « Cabaret Téhéran » au Triangle, cité de la danse CMI Rennes Agenda culturel du CMI Rennes