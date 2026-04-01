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Théâtre CE SOIR, ON SORT Salle des fêtes Aureil

Théâtre CE SOIR, ON SORT Salle des fêtes Aureil

Théâtre CE SOIR, ON SORT Salle des fêtes Aureil samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 87220 Aureil

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Aureil

Théâtre CE SOIR, ON SORT

Salle des fêtes Rue des Écoles Aureil Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

La troupe de Canailles présente la pièce de théâtre Ce soir, on sort , mise en scène par Mohamed Maach.

Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple.

Réservation conseillée par téléphone.   .

Salle des fêtes Rue des Écoles Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 42 61 90 

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English : Théâtre CE SOIR, ON SORT

L’événement Théâtre CE SOIR, ON SORT Aureil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Limoges Métropole

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