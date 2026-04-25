THÉÂTRE CENDRILLON Salle des loisirs Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

THÉÂTRE CENDRILLON

Salle des loisirs 15 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Oyez ! oyez !Les troubadours de Nort en scène vont vous conter l’histoire de Cendrillon dans une version intense, drôle et émouvante revisitée par Joel Pommerat.Venez découvrir qui y laissera ses plumes et sa chaussure.

Joël Pommerat revisite le célèbre conte en y apportant sa propre vision originale afin d’emporter le public dans un tout autre univers décoiffant.

La très jeune fille et le très jeune prince fileront-ils le parfait amour jusqu’à la fin des temps ?

Mis en scène par Hélène Gasnier d’après une pièce de Joël Pommerat

Durée 1h40

Tout public

Tarifs 8€ adulte Gratuit -10 ans

Réservations en ligne .

Salle des loisirs 15 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Oyez! oyez! Nort en scène?s troubadours will tell you the story of Cinderella in an intense, funny and moving version revisited by Joel Pommerat. Come and discover who will leave their feathers and shoes behind.

L’événement THÉÂTRE CENDRILLON Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-25 par Pays Erdre Canal Forêt