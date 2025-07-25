Théâtre CES FILLES-LA ! L’échiquier Pouzauges

Théâtre CES FILLES-LA !

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Un spectacle de La Collective Ces Filles-là D’après Ces filles-là d’Evan Placey

C’était une bande de filles mais aujourd’hui, elles sont toutes contre une, à cause d’une seule photo sur les réseaux sociaux. Avec cette histoire de cyber-harcèlement, six comédiennes investissent les salles et les terrains de sport pour livrer un match contre l’humiliation, la violence, le phénomène de groupe. Une pièce hyper actuelle qui percute.

Ces 20 filles-là, au lycée Sainte-Hélène, faisaient groupe depuis la maternelle. Un jour, en cours d’histoire, toute la classe reçoit une photo par texto c’est Scarlett, toute nue. Post viral, hashtag destructeur, rumeurs… Dès lors, on n’entendra plus qu’une voix, une accusation, une humiliation, contre un silence. En ligne, les six comédiennes, ghetto-blaster en main et baskets aux pieds, regardent le public et scandent en chur. Écrite par Evan Placey, la pièce parle de harcèlement entre femmes, de féminisme, de sororité. Sur le terrain, les jeunes femmes inventent de nouvelles règles du jeu pour tenir dans un face-à-face musclé.

Tout public à partir de 13 ans .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

A show by La Collective Ces Filles-là Based on Ces filles-là by Evan Placey

German :

Eine Aufführung des Theaterkollektivs Ces Filles-là Nach Ces filles-là von Evan Placey

Italiano :

Uno spettacolo di La Collective Ces Filles-là Basato su Ces filles-là di Evan Placey

Espanol :

Un espectáculo de La Collective Ces Filles-là Basado en Ces filles-là de Evan Placey

