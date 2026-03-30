Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse ! Salle La Griotte Cerizay

Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse !

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Théâtre C’est décidé je deviens une connasse !

Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !

Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.

Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant une parfaite connasse ! .

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 91 94 80 contact@coeurdescene.fr

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L’événement Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse ! Cerizay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais