Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse ! Salle La Griotte Cerizay
Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse ! Salle La Griotte Cerizay samedi 5 décembre 2026.
Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse !
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Théâtre C’est décidé je deviens une connasse !
Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !
Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.
Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant une parfaite connasse ! .
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 91 94 80 contact@coeurdescene.fr
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L’événement Théâtre C’est décidé, je deviens une connasse ! Cerizay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais
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