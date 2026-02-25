Théâtre Chevales Briqueterie La Grève-sur-Mignon

Théâtre Chevales

Briqueterie 11 impasse de la Motte Longe La Grève-sur-Mignon Charente-Maritime

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

2026-06-12

ChevalEs, l’histoire d’une fillette qui atterrit dans un poney club et qui se prend en pleine figure la violence des adultes envers les chevaux et les femmes.

Création précédée d’u temps de résidence d’une semaine.

Briqueterie 11 impasse de la Motte Longe La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

English :

ChevalEs, the story of a little girl who lands in a pony club and finds the violence of adults towards horses and women staring her in the face.

Creation preceded by a one-week residency.

