Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Suze
Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Suze samedi 15 août 2026.
Suze
Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D.
Domaine Peylong Suze Drôme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
T.O.D. est une expérience théâtrale unique avec 1 thème, 8 scènes et 4 interprètes. Le public tire au sort les scènes et les rôles, offrant une traversée du répertoire avec tous genres et époques confondus.
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Domaine Peylong Suze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64 artetcultureengervannesye@gmail.com
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English :
T.O.D. is a unique theatrical experience featuring 1 theme, 8 scenes, and 4 performers. The audience draws scenes and roles at random, offering a journey through the repertoire that spans all genres and eras.
L’événement Théâtre Cie 7 ans plus tard/T.O.D. Suze a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme