Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne Faux-en-Périgord
jeudi 13 août 2026 · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne
Salle des fêtes Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le Comité des fêtes organise une pièce de théâtre Comédie Cocass’.
Suivi d’une marche nocturne de 5-6km à 22h. .
Salle des fêtes Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdefaux@outlook.fr
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English : Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne
L’événement Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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