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Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne Faux-en-Périgord

jeudi 13 août 2026 · Faux

Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24560 Faux
Département
Dordogne
Tarif

Faux-en-Périgord

Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne

Salle des fêtes Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Le Comité des fêtes organise une pièce de théâtre Comédie Cocass’.
Suivi d’une marche nocturne de 5-6km à 22h.   .

Salle des fêtes Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesdefaux@outlook.fr

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English : Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne

L’événement Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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