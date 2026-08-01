Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne

Salle des fêtes Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Comité des fêtes organise une pièce de théâtre Comédie Cocass’.

Suivi d’une marche nocturne de 5-6km à 22h. .

Salle des fêtes Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdefaux@outlook.fr

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English : Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne

L’événement Théâtre | Comédie Cocass’ & marché nocturne Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides