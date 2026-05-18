Castella

Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges

Salle des fêtes Castella Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

La Troupe de l’Amicale Laïque de Tournon d’Agenais vous propose une comédie en deux actes de Bernard LAURENDEAU Les vieilles Tiges .

Les Vieilles Tiges, club de retraités, présidé par la Colonelle Tancrède, habitués à visiter les cimetières, les champs de batailles, sont lassés. Ils cherchent de nouvelles excursions, quand un coup de fil va tout bousculer à l’annonce d’une visite improbable. Les membres du club vont vivre des moments inattendus qui vont bousculer joyeusement leur train-train habituel et cela, jusqu’à la surprise finale. .

Salle des fêtes Castella 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 38 89 96 sdidier47@orange.fr

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English : Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges

L’événement Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges Castella a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne