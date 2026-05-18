Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges Castella
Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges Castella vendredi 12 juin 2026.
Castella
Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges
Salle des fêtes Castella Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:30:00
Date(s) :
2026-06-12
La Troupe de l’Amicale Laïque de Tournon d’Agenais vous propose une comédie en deux actes de Bernard LAURENDEAU Les vieilles Tiges .
Les Vieilles Tiges, club de retraités, présidé par la Colonelle Tancrède, habitués à visiter les cimetières, les champs de batailles, sont lassés. Ils cherchent de nouvelles excursions, quand un coup de fil va tout bousculer à l’annonce d’une visite improbable. Les membres du club vont vivre des moments inattendus qui vont bousculer joyeusement leur train-train habituel et cela, jusqu’à la surprise finale. .
Salle des fêtes Castella 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 38 89 96 sdidier47@orange.fr
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L’événement Théâtre Comédie Les Vieilles Tiges Castella a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne