Théâtre/Comédie « Une envie de fraise » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre/Comédie « Une envie de fraise » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor samedi 25 avril 2026.

Théâtre/Comédie « Une envie de fraise »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ensemble depuis des années, Max (Jordan Chenoz) et Fred (Yann Coeslier) vivent le parfait amour… Mais depuis que Max a quitté son travail pour réaliser son rêve et devenir comédien, Fred ne supporte plus qu’il se comporte comme un ado de 15 ans en sortant tous les soirs et estime qu’ils n’ont rien construit ensemble pendant toutes ces années ! Quelque chose doit changer, soit Max grandit, soit ils se séparent… Et si construire une famille était la solution ? Face à leurs interrogations et leurs peurs, ils se lancent dans un parcours du combattant pour que leur vœux se réalisent car après tout eux aussi ont de l’amour à donner. Pourquoi n’auraient ils pas le droit d’avoir une envie de fraise(s), une petite fraise à eux…

Auteur Vincent Azé

Mise en scène Elza Pontonnier

Production Oji Production et la Cie d’Eux .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre/Comédie « Une envie de fraise » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André