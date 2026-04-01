Vide Grenier Morieux Rue du Berry Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Vide Grenier Morieux

Rue du Berry Parking de la Salle Eole à Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par l’amicale laïque de l’école Charlie Chaplin. Buvette et restauration sur place .

Rue du Berry Parking de la Salle Eole à Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 50 22 23

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English :

L’événement Vide Grenier Morieux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor