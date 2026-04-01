Vide Grenier Morieux Rue du Berry Lamballe-Armor
Vide Grenier Morieux Rue du Berry Lamballe-Armor dimanche 26 avril 2026.
Lamballe-Armor
Vide Grenier Morieux
Rue du Berry Parking de la Salle Eole à Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par l’amicale laïque de l’école Charlie Chaplin. Buvette et restauration sur place .
Rue du Berry Parking de la Salle Eole à Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 50 22 23
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English :
L’événement Vide Grenier Morieux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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