Théâtre, concert Ré-Création Nouzonville

Théâtre, concert Ré-Création

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Plongez dans un univers où la poésie danse avec la folie burlesque !Une chanteuse et sa pianiste complices, vous invitent à un voyage musical où la tendresse se mêle à l‘humour avec extravagance.Ensemble, elles revisitent l’art lyrique et évoquent la douceur de Fauré, la puissance de Puccini, la beauté de Schubert… mais toujours avec un regard malicieux, une touche d’auto-dérision et une folie douce.Telles deux enfants insouciantes dans une cour de récréation, elles brisent les conventions classiques, laissant leur imagination s’envoler dans un ballet de rires et de surprises. Menée tambours battants, “Ré-Création” est une invitation à découvrir la splendeur du répertoire classique, dans un tourbillon de joie, de légèreté et de fantaisie. Un petit vent rafraîchissant de liberté souffle dans la salle, emportant le public dans une aventure musicale aussi drôle qu’émouvante. Venez rire avec les notes de musique et partager cette Ré-Création en-chantée.Billetterie

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est

English:

Immerse yourself in a universe where poetry dances with burlesque madness! A singer and her pianist invite you on a musical journey where tenderness mingles with extravagant humor. Together, they revisit the art of opera, evoking the sweetness of Fauré, the power of Puccini, the beauty of Schubert? but always with a mischievous eye, a touch of self-mockery and gentle madness like two carefree children in a playground, they shatter classical conventions, letting their imaginations soar in a ballet of laughter and surprises. Ré-Création? is an invitation to discover the splendor of the classical repertoire, in a whirlwind of joy, lightness and fantasy. A refreshing breeze of freedom blows through the auditorium, taking the audience on a musical adventure as funny as it is moving. Come and laugh along with the musical notes, and share in this enchanting Ré-Création

