Théâtre COUP DE BLUFF AU CABARET L’échiquier Pouzauges

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite.

Malgré l’aide de Celeste (Véronique Demonge), meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan.

Jusqu’au jour où Tonio (Frank Leboeuf), escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ?

Lorsque la police débarque (Christine Lemler), tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.

Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret !

Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Avec Jerome Anthony qui rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge réunis pour la 5eme fois après les succès de Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle mère et moi 9 mois après, l’Art n’a Cur et Drôle de Campagne.

Pour Tout public .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

