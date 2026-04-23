Théâtre Coupures La salle des fêtes Clohars-Carnoët
Théâtre Coupures La salle des fêtes Clohars-Carnoët samedi 2 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Théâtre Coupures
La salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
La troupe Le Théâtre en DO de Lanester présentera, le 2 mai 2026, la comédie Coupures , une pièce à la fois drôle et engagée qui entraîne le public dans les coulisses du pouvoir local.
Réservation possible par mail ou téléphone. .
La salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 97 76 02 06
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English :
L’événement Théâtre Coupures Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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