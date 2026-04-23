Théâtre Coupures La salle des fêtes Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Théâtre Coupures

La salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La troupe Le Théâtre en DO de Lanester présentera, le 2 mai 2026, la comédie Coupures , une pièce à la fois drôle et engagée qui entraîne le public dans les coulisses du pouvoir local.

Réservation possible par mail ou téléphone. .

La salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 97 76 02 06

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English :

L’événement Théâtre Coupures Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS