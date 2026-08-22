THÉÂTRE CYRANO DE BERGERAC THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

THÉÂTRE CYRANO DE BERGERAC

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Découvrez Cyrano de Bergerac sous un jour nouveau, dans une adaptation vibrante et fidèle à l’œuvre d’Edmond Rostand.

Sur un espace de jeu dynamique et inventif, six comédiens survoltés et généreux s’emparent de ce chef-d’œuvre, avec panache, émotion et une touche d’humour irrésistible. Plongez dans une aventure théâtrale où les mots s’envolent, les comédiens se transforment et les cœurs battent à l’unisson.

Entre rires et larmes, un spectacle qui célèbre l’esprit flamboyant de Cyrano. 17 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 6 71 60 11 28 contact@lalunealenvers.com

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English :

Discover *ABCyrano de Bergerac* in a whole new light, in a vibrant and faithful adaptation of Edmond Rostand’s play.

L’événement THÉÂTRE CYRANO DE BERGERAC Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE