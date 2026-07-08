LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

samedi 5 septembre 2026 · Rue des Compagnons du Tour de France · Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez créer votre carte postale à envoyer pendant vos vacances ! Papiers découpés, ciseaux, colle… Et hop !

Atelier collage tout publics, en accès libre. .

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come design your own postcard to send while you’re on vacation! Paper cutouts, scissors, glue… And there you go!

L’événement LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE