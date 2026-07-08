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LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

samedi 5 septembre 2026 · Rue des Compagnons du Tour de France · Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Compagnons du Tour de France
Adresse
HALLE GOURMANDE
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez créer votre carte postale à envoyer pendant vos vacances ! Papiers découpés, ciseaux, colle… Et hop !
Atelier collage tout publics, en accès libre.   .

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93  centredart@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

Come design your own postcard to send while you’re on vacation! Paper cutouts, scissors, glue… And there you go!

L’événement LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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