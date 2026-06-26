ATELIER PERSONNALISATION MUG OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens
ATELIER PERSONNALISATION MUG OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens mercredi 12 août 2026.
Saint-Gaudens
ATELIER PERSONNALISATION MUG
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Carine Rosello, vous propose de repartir avec un souvenir ou cadeau 100% personnalisé au travers d’un atelier au sein de l’Office de tourisme de Saint-Gaudens ! Venez nombreux !
Venez retrouver Carine Rosello pour 2h d’atelier personnalisation mug.
Choisissez votre mug et repartez avec ce dernier 100% personnalisé à votre goût, que ce soit pour offrir ou pour garder un souvenir de la Destination !
Amenez votre photo.
Atelier tout public. 12 .
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie info@destination-commingespyrenees.com
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English :
Carine Rosello invites you to take home a 100% personalized souvenir or gift by participating in a workshop at the Saint-Gaudens Tourist Office! We hope to see many of you there!
L’événement ATELIER PERSONNALISATION MUG Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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