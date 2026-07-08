SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le centre d’art contemporain vous accueille pour une visite quelque peu spéciale ! Visiter une exposition en pyjama, chaussettes et doudou, pourquoi pas ?

Avant les rituels du soir à la maison, avant la tombée de la nuit, venez profiter d’un moment suspendu en famille pour découvrir l’exposition de Laida Lertxundi. Chaussettes rigolotes et chaussons ridicules autorisés !

Temps partagé parent-enfant (de 0 à 5 ans) au cœur de l’exposition Jours Ouvrables .

Sur réservation. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

The contemporary art center invites you to a rather special tour! Why not visit an exhibition in your pajamas, socks, and with your favorite stuffed animal?

L’événement SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE