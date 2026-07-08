SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens
mercredi 12 août 2026 · CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le centre d’art contemporain vous accueille pour une visite quelque peu spéciale ! Visiter une exposition en pyjama, chaussettes et doudou, pourquoi pas ?
Avant les rituels du soir à la maison, avant la tombée de la nuit, venez profiter d’un moment suspendu en famille pour découvrir l’exposition de Laida Lertxundi. Chaussettes rigolotes et chaussons ridicules autorisés !
Temps partagé parent-enfant (de 0 à 5 ans) au cœur de l’exposition Jours Ouvrables .
Sur réservation. .
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com
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English :
The contemporary art center invites you to a rather special tour! Why not visit an exhibition in your pajamas, socks, and with your favorite stuffed animal?
L’événement SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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