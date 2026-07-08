SOIRÉE MUSICALE WATTS ELLES MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE WATTS ELLES

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée festive chez MiMi !

Animation musicale par Watts Elles, soirée dansante classiques de la chanson française.

Restauration sur place. .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

A festive evening at MiMi’s!

L’événement SOIRÉE MUSICALE WATTS ELLES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE