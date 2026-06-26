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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT DE COLORES Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT DE COLORES Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT DE COLORES Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens vendredi 7 août 2026.

Lieu
Place Nationale Jean Jaurès
Adresse
PLACE JEAN JAURÈS
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT DE COLORES

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez nombreux !
Avec De Colores, voyage musical.   .

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45 

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English :

Come in large numbers!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT DE COLORES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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