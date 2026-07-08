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SOIRÉE MUSICALE DAVID FOURQUET MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

samedi 8 août 2026 · MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS · Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE DAVID FOURQUET MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS
Adresse
11 Route du Lac
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

SOIRÉE MUSICALE DAVID FOURQUET

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée festive chez MiMi !
Animation musicale par David Fourquet, DJ, soirée années 80.
Restauration sur place.   .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

A festive evening at MiMi’s!

L’événement SOIRÉE MUSICALE DAVID FOURQUET Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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