Histoire(s) Décoloniale(s) #Portraits croisés – Betty Tchomanga Théâtre de la Bastille PARIS 11 lundi 2 février 2026.

Comment se transmet l’Histoire ? Depuis quels points de vue ? Quelle place est donnée aux récits d’expériences intimes ? Au plateau, nous découvrons Dalila Khatir, Folly Romain Azaman, Emma Tricard et Adélaïde Desseauve aka Mulunesh : des portraits croisés qui, par leurs corps hétérogènes, leurs voix singulières et leurs identités multiples, convoquent l’Histoire. Mais plutôt que de saisir leur intériorité, Betty Tchomanga lance au public une invitation au miroir. Car la force de cette proposition réside dans l’inattendu des échos. Des points communs ou des différences résonnent.

La chorégraphe continue ainsi d’explorer les récits qui circulent entre le continent africain et l’Occident, dont les histoires coloniales sont incontournables.

Un spectacle qui revisite l’histoire coloniale et son héritage par le prisme d’histoires singulières, de corps, de vécus.

Du lundi 02 février 2026 au mercredi 11 février 2026 :

samedi

de 17h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 22h00

Fermé le mercredi 04 février 2026

payant

Public adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre de la Bastille 76 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11

Théâtre de la Bastille 76 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11