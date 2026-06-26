Chambray-lès-Tours

Théâtre de l’Ante Un monsieur attendait …. cabaret absurde !

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Un monsieur attendait,… Cabaret absurde… Cabert, Music’Hall,Caf’conf’…Il y aura bien sûr de la musique et des chansons, mais aussi des textes de théâtre, et peut-être même du silence, des moments de bravoure et des petits riens…Un vrai cabaret avec des tables, des chaises, des projecteurs…

Un monsieur attendait,… Cabaret absurde… Cabert, Music’Hall,Caf’conf’…Il y aura bien sûr de la musique et des chansons, mais aussi des textes de théâtre, et peut-être même du silence, des moments de bravoure et des petits riens…Un vrai cabaret avec des tables, des chaises, des projecteurs… 8 .

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82

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English :

A man was waiting… Absurd cabaret… Cabert, Music Hall, Caf’conf’…There will certainly be plenty of music and songs, but also theatrical monologues, and perhaps even moments of silence, moments of bravery, and little trifles… A real cabaret with tables, chairs, and spotlights…

L’événement Théâtre de l’Ante Un monsieur attendait …. cabaret absurde ! Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37