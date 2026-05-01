Théâtre de l’art ou du cochon ! Place Charles de Gaulle Cérons
Théâtre de l’art ou du cochon ! Place Charles de Gaulle Cérons mercredi 27 mai 2026.
Cérons
Théâtre de l’art ou du cochon !
Place Charles de Gaulle Halle Cérons Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Comédie muséale et décalée par l’atelier expression des deux rives. .
Place Charles de Gaulle Halle Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 54 66 11 atelierexpressiondes2rives@gmail.com
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English : Théâtre de l’art ou du cochon !
L’événement Théâtre de l’art ou du cochon ! Cérons a été mis à jour le 2026-05-21 par La Gironde du Sud
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