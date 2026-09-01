Informations pratiques

Villemolaque

THÉÂTRE DE L’INATTENDU SAISON 2026/2027

16 rue de la marinade Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-26

fin : 2027-04-25

Date(s) :

2026-09-26 2026-11-28 2026-12-04 2026-12-12 2027-01-30 2027-02-05 2027-02-19 2027-03-06 2027-04-03 2027-04-24 2027-04-30

SAISON 2026-2027 THÉÂTRE DE L’INATTENDU

Une nouvelle saison s’ouvre à Villemolaque… et elle promet d’être riche, vivante, surprenante et profondément humaine.

Du théâtre, bien sûr, mais pas seulement des créations, des textes contemporains, de …

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16 rue de la marinade Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46

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English :

2026–2027 SEASON? THE THEATER OF THE UNEXPECTED

A new season is beginning in Villemolaque, and it promises to be rich, vibrant, surprising, and deeply human.

Theater, of course, but not only that: new productions, contemporary plays, and…

L’événement THÉÂTRE DE L’INATTENDU SAISON 2026/2027 Villemolaque a été mis à jour le 2026-08-24 par OTI ASPRES-THUIR