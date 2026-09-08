Informations pratiques

Villemolaque

THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN

16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:30:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

ENTRE BLUES ET SPLEEN

Quand Baudelaire rencontre le blues

MARDI 08 SEPTEMBRE A 20H30 au

THEATRE DE L’INATTENDU

Entre Blues et Spleen est un spectacle théâtral et musical où la poésie de Baudelaire dialogue avec le blues en live. Né d’une création de…

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16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46

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English :

BETWEEN BLUES AND SPLEEN

When Baudelaire Meets the Blues

TUESDAY, SEPTEMBER 8, AT 8:30 P.M. at

THE THEATRE DE L’INATTENDU

Between Blues and Spleen is a theatrical and musical performance in which Baudelaire’s poetry interacts with live blues music. A creation by…

L’événement THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN Villemolaque a été mis à jour le 2026-08-24 par OTI ASPRES-THUIR