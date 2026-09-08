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THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN Villemolaque

mardi 8 septembre 2026 · Villemolaque

THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN Villemolaque

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
16 RUE DE LA MARINADE
Ville
66300 Villemolaque
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Villemolaque

THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN

16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

ENTRE BLUES ET SPLEEN
Quand Baudelaire rencontre le blues
MARDI 08 SEPTEMBRE A 20H30 au
THEATRE DE L’INATTENDU

Entre Blues et Spleen est un spectacle théâtral et musical où la poésie de Baudelaire dialogue avec le blues en live. Né d’une création de…
  .

16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46 

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English :

BETWEEN BLUES AND SPLEEN
When Baudelaire Meets the Blues
TUESDAY, SEPTEMBER 8, AT 8:30 P.M. at
THE THEATRE DE L’INATTENDU

Between Blues and Spleen is a theatrical and musical performance in which Baudelaire’s poetry interacts with live blues music. A creation by…

L’événement THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN Villemolaque a été mis à jour le 2026-08-24 par OTI ASPRES-THUIR

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