THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN Villemolaque
mardi 8 septembre 2026 · Villemolaque
Informations pratiques
Villemolaque
THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN
16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
ENTRE BLUES ET SPLEEN
Quand Baudelaire rencontre le blues
MARDI 08 SEPTEMBRE A 20H30 au
THEATRE DE L’INATTENDU
Entre Blues et Spleen est un spectacle théâtral et musical où la poésie de Baudelaire dialogue avec le blues en live. Né d’une création de…
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16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46
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English :
BETWEEN BLUES AND SPLEEN
When Baudelaire Meets the Blues
TUESDAY, SEPTEMBER 8, AT 8:30 P.M. at
THE THEATRE DE L’INATTENDU
Between Blues and Spleen is a theatrical and musical performance in which Baudelaire’s poetry interacts with live blues music. A creation by…
L’événement THÉÂTRE ENTRE BLUES ET SPLEEN Villemolaque a été mis à jour le 2026-08-24 par OTI ASPRES-THUIR
À voir aussi à Villemolaque (Pyrénées-Orientales)
- THÉÂTRE DE L’INATTENDU SAISON 2026/2027 Villemolaque 26 septembre 2026