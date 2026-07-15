Théâtre de l’Odyssée À poils Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Théâtre de l’Odyssée À poils

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 15:00:00

fin : 2027-02-16 15:40:00

Date(s) :

2027-02-16 2027-02-17

À poils — Alice Laloy / La Compagnie s’Appelle Reviens

Mardi 16 et mercredi 17 février à 9h30 et 15h au Théâtre.

À poils est un spectacle visuel et sensoriel dès 3 ans, mêlant théâtre, marionnette et arts plastiques. Trois hommes barbus et tatoués évoluent dans un univers poilu et coloré où les objets se transforment jusqu’à former une immense poilosphère moelleuse. Une expérience immersive qui célèbre la douceur, l’imaginaire et la métamorphose.

Durée 40 min • Dès 3 ans • Tarif 9 €

Autour du spectacle

Atelier tuftage découverte de cette technique textile utilisée pour les costumes du spectacle. À 10h30 (parents-enfants dès 4 ans) et à 16h (enfants dès 6 ans). 1h 5 €.

Stand maquillage par Chrysalide, le café des enfants de 14h à 15h, tout public, gratuit.

Sieste musicale sous la poilosphère avec le compositeur Csaba Palotaï à 16h, tout public. 1h 5 €. .

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Théâtre de l’Odyssée À poils

L’événement Théâtre de l’Odyssée À poils Périgueux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Communal de Périgueux