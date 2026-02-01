Théâtre de l’Usine l’avare d’après Molière Saint-Céré

Théâtre de l’Usine l’avare d’après Molière

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

2026-02-20

Videz vos greniers, venez au théâtre ! Raquette, gants de boxe et girafe en plastique…feront la richesse du spectacle

Videz vos greniers, venez au théâtre ! Raquette, gants de boxe et girafe en plastique…feront la richesse du spectacle. Avec une fantaisie jubilatoire, L’Avare de Poirée bouscule nos imaginaires créatifs et revient à l’os de la pièce de Molière, pour questionner l’idée d’une société décroissante

Clément Poirée, directeur du théâtre La Tempête, crée un spectacle circulaire, qui joue avec ce que le public donne, objets en tout genre, vêtements, légumes, instruments, casseroles, lampes, journaux…tout est bon ! Un Avare à l’épreuve de ce qui fonde l’art du spectacle le partage. Et un Avare brigand qui fait sauter joyeusement le verrou de nos cassettes !

A partir de 10 ans .

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Empty your attics, come to the theater! Rackets, boxing gloves and plastic giraffes… will make for a rich show

German :

Leeren Sie Ihre Dachböden, kommen Sie ins Theater! Tennisschläger, Boxhandschuhe und Plastikgiraffe…werden den Reichtum der Aufführung ausmachen

Italiano :

Svuotate le soffitte, venite a teatro! Racchette, guantoni da boxe e giraffe di plastica sono solo alcuni degli oggetti che troverete nello spettacolo

Espanol :

Vacía tus desvanes, ¡ven al teatro! Raquetas, guantes de boxeo y jirafas de plástico son algunos de los objetos que encontrarás en el espectáculo

