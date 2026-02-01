Théâtre de l’Usine l’avare d’après Molière Saint-Céré
Théâtre de l’Usine l’avare d’après Molière Saint-Céré vendredi 20 février 2026.
Théâtre de l’Usine l’avare d’après Molière
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20 23:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Videz vos greniers, venez au théâtre ! Raquette, gants de boxe et girafe en plastique…feront la richesse du spectacle
Videz vos greniers, venez au théâtre ! Raquette, gants de boxe et girafe en plastique…feront la richesse du spectacle. Avec une fantaisie jubilatoire, L’Avare de Poirée bouscule nos imaginaires créatifs et revient à l’os de la pièce de Molière, pour questionner l’idée d’une société décroissante
Clément Poirée, directeur du théâtre La Tempête, crée un spectacle circulaire, qui joue avec ce que le public donne, objets en tout genre, vêtements, légumes, instruments, casseroles, lampes, journaux…tout est bon ! Un Avare à l’épreuve de ce qui fonde l’art du spectacle le partage. Et un Avare brigand qui fait sauter joyeusement le verrou de nos cassettes !
A partir de 10 ans .
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
English :
Empty your attics, come to the theater! Rackets, boxing gloves and plastic giraffes… will make for a rich show
German :
Leeren Sie Ihre Dachböden, kommen Sie ins Theater! Tennisschläger, Boxhandschuhe und Plastikgiraffe…werden den Reichtum der Aufführung ausmachen
Italiano :
Svuotate le soffitte, venite a teatro! Racchette, guantoni da boxe e giraffe di plastica sono solo alcuni degli oggetti che troverete nello spettacolo
Espanol :
Vacía tus desvanes, ¡ven al teatro! Raquetas, guantes de boxeo y jirafas de plástico son algunos de los objetos que encontrarás en el espectáculo
L’événement Théâtre de l’Usine l’avare d’après Molière Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne