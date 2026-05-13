Beauvoir-sur-Niort

Théâtre de rue La 5e Saison à Beauvoir-sur-Niort

Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Deux apiculteurs floués transforment leur mésaventure en cirque de fortune. Avec trois objets et beaucoup d’aplomb, ils inventent des numéros aussi dangereux que poétiques. Leur bricolage acrobatique devient un hommage au courage, à la débrouille et à la ru(Ch)e qui les attend.

50 min I Tout public .

Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre de rue La 5e Saison à Beauvoir-sur-Niort

L’événement Théâtre de rue La 5e Saison à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin