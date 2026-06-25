Saint-Pierre-les-Bois

Théâtre de Saint Pierre Les Oubliés

Saint-Pierre-les-Bois Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Il s’agit d’une création collective, à laquelle se sont attelés les quatre comédien.e.s et la metteuse en scène, dans les recherches puis dans la sélection des personnages (avec qui nous avons dû faire connaissance !), et bien sûr dans l’écriture des dialogues, et la mise en espace de toutes c

Elles sont dix. Il est seul, il est leur gardien, et il va sortir une à une de l’oubli ces dix femmes négligées de l’histoire (parmi tant d’autres !). Elles sont artistes, scientifiques, suffragettes, aviatrice… Pendant une heure et quart, elles vont se raconter, égrener leurs parcours, expliquer leurs découvertes, parler de leurs difficultés à être reconnues, proférer leurs crédos, tantôt en s’adressant à Monsieur Gaston, tantôt s’interpelant l’une ou l’autre. Ainsi se tisse un lien entre toutes ces illustres, issues d’époques différentes, de pays variés, qui ont en commun d’être restées à la traîne de l’Histoire, et tout à coup sur scène, d’apparaître (de réapparaître) dans la lumière tamisée du théâtre. 10 .

Saint-Pierre-les-Bois 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 48 14 78

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English :

This is a collaborative creation, %E0 in which the four actors and the director worked together, first in the research and then in the selection of the characters (whom we had the pleasure of getting to know!), and, of course, in writing the dialogue and staging all of this.

L’événement Théâtre de Saint Pierre Les Oubliés Saint-Pierre-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CHATEAUMEILLANT