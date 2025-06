Les Filles ne sont pas des poupées de chiffon Théâtre de Suresnes Jea Vilar Suresnes 22 mars 2026

Ella grandit grimée en garçon pour éviter la malédiction

d’une famille sans fils. Mais à 13 ans, elle doit redevenir fille pour être

mariée. Inspiré de faits réels, ce conte initiatique traverse la dualité

d’Ella, tiraillée entre les deux facettes d’elle-même qu’elle a dû se

construire. Dans une alternance de narration et d’incarnation, les deux

comédiennes questionnent avec délicatesse le poids des traditions et le droit à

l’autodétermination d’une héroïne au destin inspirant.

Texte et mise en scène

Nathalie Bensard

Compagnie La Rousse

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 16h55

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de Suresnes Jea Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

Dans un conte éloquent et poétique, deux comédiennes donnent voix à l’histoire d’Ella, contrainte de devenir un garçon pour échapper aux traditions d’une société patriarcale. Porté par une mise en scène ingénieuse et sensible, le spectacle interroge les injonctions faites aux filles dès leur plus jeune âge et la liberté d’être soi.