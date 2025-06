Furieusement vôtre Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 17 janvier 2026

Trois univers, trois énergies, une même intensité : trois

chorégraphes aux écritures singulières et débridées explorent les dynamiques

relationnelles. Avec Toujours de ¾ face !

en référence à la position de défense popularisée par l’ancien karatéka

Johnny Cadillac, Loraine Dambermont danse son guide de survie. Duo viscéral aux

entrechoquements fulgurants et félins, Viscum

de Noé Chapsal traverse les étapes de la rencontre avec l’autre. Enfin,

avec Furiosa inspiré du mythe de

Médée, Viola Chiarini célèbre grâce au waacking la puissance du collectif dans

un rituel où le mouvement libère la fureur. Pour une soirée incandescente et

vibrante.

Viscum

Direction artistique Noé

Chapsal

Compagnie des Corps Jetés

Toujours de ¾ face !

Chorégraphie, composition et interprétation Loraine Dambermont

Furiosa

Chorégraphie et direction artistique de Viola Chiarini

Du samedi 17 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h40

samedi

de 20h30 à 22h10

payant

De 10 à 30 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T21:30:00+01:00

2026-01-17T20:30:00+01:00_2026-01-17T22:10:00+01:00;2026-01-18T17:00:00+01:00_2026-01-18T18:40:00+01:00

fin : 2026-01-18T19:40:00+01:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/furieusement-votre-viscum-toujours-de-3-4-face-furiosa/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Parfois fusionnelle, parfois conflictuelle, la rencontre avec l’autre donne souvent lieu à la collision. Apprendre à se connaître, s’apprivoiser, se faire confiance : ce plateau partagé explosif réunit trois propositions où le rapport à l’autre comme à soi se révèle vivifiant.