Icare Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 15 mars 2026

Le jour où Icare décide d’affronter ses peurs, quelque chose

d’incroyable se pro- duit : des ailes surgissent dans son dos. Mais comment

apprendre à voler quand un père, trop soucieux de protéger, freine chaque élan

? Dans un décor évolutif, Icare explore le vertige de

grandir et ose voler de ses propres ailes. Abolissant les peurs d’un père,

il repousse les limites et prend son envol, avec le courage et le profond désir

de découvrir qui il est.

Écriture et mise en scène

Guillaume Barbot

Compagnie Coup de Poker

Le dimanche 15 mars 2026

de 16h00 à 16h55

payant

Tarif : de 10€ à 25€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T17:00:00+01:00

2026-03-15T16:00:00+01:00_2026-03-15T16:55:00+01:00

fin : 2026-03-15T17:55:00+01:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16 place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/icare/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Oser sauter, tomber, se relever… et aussi voler ! « Icare » raconte l’histoire d’un enfant en quête d’indépendance. Des ailes lui poussent à chaque prise de risque. Un spectacle qui mêle théâtre, musique baroque et acrobaties pour réinterpréter le mythe à l’aune d’aujourd’hui.