Au-delà des apparences Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 31 janvier 2026

Avec Blister,

Tanguy Crémoux traverse les couches qui nous protègent, nous limitent ou nous

définissent. Entre tension et relâchement, son trio d’interprètes s’affranchit

des codes et nous dévoile une danse survitaminée et libératoire, d’une

intensité pop. Avec Aequilibrium,

Camille Dewaele signe un premier solo intense à la croisée des danses

contemporaine, hip-hop, krump et flamenco. Le corps vacille, résiste, se

redresse. Dans une véritable lutte chorégraphique, elle déploie une partition

corporelle au bord du déséquilibre et pourtant d’une grande puissance.

Blister

Chorégraphie Tanguy Crémoux

Aequilibrium

Chorégraphie et interprétation

Camille Dewaele

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h50

samedi

de 18h00 à 19h50

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/au-dela-des-apparences-blister-aequilibrium/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Deux pièces, deux écritures chorégraphiques, une même quête : dévoiler l’humain caché derrière les apparences. Dans ce plateau partagé, Tanguy Crémoux et Camille Dewaele explorent les limites du corps, du masque social et de l’équilibre intérieur.