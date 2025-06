Majorettes Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 11 avril 2026

Costumes bleus chatoyants, démarche parfaitement

chorégraphiée et bâtons qui tournoient : tous les codes de la majorette sont

là. C’est un pari réjouissant de redécouvrir cette discipline populaire presque

tombée en désuétude. Menées d’une main de maître par la charismatique Josy,

capitaine et majorette depuis son adolescence, ces femmes attachantes nous

dévoilent leur histoire, leur solidarité et leur amitié longue de plusieurs

décennies. Mickaël Phelippeau illustre avec sensibilité qu’il n’y a pas d’âge pour

monter sur scène.

Pièce chorégraphique de

Mickaël Phelippeau

Compagnie bi-p

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

samedi

de 20h30 à 21h45

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:30:00+02:00

2026-04-11T21:30:00+02:00_2026-04-11T22:45:00+02:00;2026-04-12T17:00:00+02:00_2026-04-12T18:15:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:15:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/majorettes/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Mickaël Phelippeau invite les dynamiques Major’s Girls de Montpellier et leur propose de s’interroger sur leur histoire et leur pratique. Sur scène, elles prennent la parole et retracent leur parcours de femmes avec sincérité et émotion.