Jann Gallois compose ici un sextette vibrant où les corps,

unis dans une synergie, tissent une danse hypnotique et transcendante. Dans ce

rituel d’un genre nouveau, la douceur devient force et la lenteur, un cri. Les

interprètes, par leurs singularités et leur solidarité, nous rappellent que

sous les conflits et les désordres, une énergie commune nous anime, immuable et

universelle. Ce souffle unit les êtres entre eux, traverse les âges et façonne

le monde. Imminentes nous entraîne, comme une vague chorégraphique

réparatrice, dans le sillage de ces douces guerrières débordantes de vie.

Chorégraphie et costumes Jann

Gallois

Compagnie BurnOut

Du vendredi 09 janvier 2026 au samedi 10 janvier 2026 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Suresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/imminentes/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

