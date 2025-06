ENSO-boléro Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 7 février 2026

Pouvant désigner autant des gestes dansés que des milieux

amicaux, essence même du breakdance et du freestyle, le cercle trace ses lignes

partout dans la société et même dans l’espace. Avec ENSO – boléro, Mickaël Le Mer s’empare de cette figure universelle

en la plaçant au cœur de sa chorégraphie graphique. Portés par une composition

originale et des variations de Ravel, les interprètes déploient une énergie

hypnotique entre hip-hop et abstraction, pour célébrer la puissance du groupe.

Chorégraphie Mickaël Le Mer

Compagnie S’Poart

Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

samedi

de 20h30 à 21h40

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

