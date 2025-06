Les Paillettes de leur vie ou la paix déménage Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 21 mai 2026

Dans la vraie vie, Mickaël Délis a été donneur de sperme.

C’est pour lui l’occasion de se questionner sur le rôle du père dans la société

et dans la cellule familiale, sur l’absence du sien et plus largement sur la

transmission. Toujours à mi-chemin entre autobiographie et quête universelle,

ce dernier volet intelligent, sensible et terriblement drôle déconstruit les

stéréotypes sans jamais être moralisateur. Un moment

libérateur qui fait du bien et éclaire avec justesse ce qui nous relie : la

filiation et le don.

Texte, mise en scène et interprétation Mickaël Délis

Co-mise en scène Clément le

Disquay

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h30 à 21h50

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:30:00+02:00

2026-05-21T21:30:00+02:00_2026-05-21T22:50:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:50:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/les-paillettes-de-leur-vie/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Après avoir exploré la question du genre et du désir, Mickaël Délis présente le dernier volet de sa Trilogie : « Les Paillettes de leur vie ». Il interroge cette fois la figure du père et c’est toujours aussi réjouissant !