1+1=infini Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 24 janvier 2026

Brandon Masele et Laura Defretin (dont les patronymes sont à

l’origine du nom MazelFreten) célèbrent les cultures urbaines dans leurs

spectacles comme dans leur performance pour quarante danseurs aux Jeux

olympiques de Paris. Les voici réunis avec un programme intimiste de deux solos

et un duo, liés par la même authenticité. Dans 1 + 1 = 2, Brandon Masele

explore son histoire franco-congolaise. Avec 1 + 1 = 1, Laura Defretin

questionne son identité de femme et de danseuse après la naissance de leur

enfant. Enfin, avec Perception, les deux artistes prolongent leur

complicité, à la vie comme à la scène, dans un duo fusionnel, passionné et

inspirant.

Chorégraphie Laura Defretin

et Brandon Masele

Compagnie MazelFreten

Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi

de 18h00 à 18h50

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T19:00:00+01:00

2026-01-24T18:00:00+01:00_2026-01-24T18:50:00+01:00;2026-01-25T15:00:00+01:00_2026-01-25T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T17:00:00+01:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/1-1-infini/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Laura Defretin et Brandon Masele, danseurs et chorégraphes de la compagnie MazelFreten, proposent une soirée en trois temps entre solos et duo. Leur danse, nourrie d’influences électro, hip-hop et aussi de leur parcours de vie, souligne leur grande complicité dans un élan fusionnel et intime.