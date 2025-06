L’Avare Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 26 mars 2026

Une troupe sans rien, qui joue avec ce que le public lui

apporte : accessoires, costumes, éléments de décors… C’est à partir de cette

idée originale que Clément Poirée vous invite à une expérience unique,

véritable ode au spectacle vivant, à son artisanat et à son essence collective.

Dans ce théâtre où l’ingéniosité l’emporte sur l’abondance, Harpagon accumule

pendant que les comédiens donnent. Cette mise en scène audacieuse et vivante

fait d’autant plus résonner le texte de Molière avec notre époque. Un Avare à voir absolument !

À vous de jouer ! Une

liste d’objets et accessoires à apporter le soir même du spectacle vous sera

transmise en amont de la représentation.

De Molière

Mise en scène Clément Poirée

Du jeudi 26 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 23h00

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/lavare-2/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

