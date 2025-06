Ces choses qui restent Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 17 janvier 2026

Sur scène, les corps se croisent, se heurtent, s’influencent.

Chaque geste, métissé de danse hip-hop et contemporaine, porte la trace d’un

héritage et d’une trans- mission d’émotions, de mouvements, de mots. Ces choses qui restent interroge ce que

nous recevons, transformons et transmettons. La représentation du samedi aura

une dimension unique en intégrant une classe du collège Albert Camus, faisant

de la scène cet espace unique de partage. Pour une expérience puissante et

sensible, où les corps deviennent mémoire vivante.

Chorégraphie Lise Dusuel

Avec une classe de 4e du collège Albert Camus de Bois-Colombes /

Cités Danse Connexions

Compagnie Aniaan

Du samedi 17 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 15h00 à 15h50

samedi

de 18h00 à 18h50

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/ces-choses-qui-restent/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Que reste-t-il de nos interactions avec les autres ? Quels souvenirs et quelles traces continuent de vivre en nous ? Nous sommes la somme de nos rencontres, celles d’une journée, celles d’une vie. Trois danseurs donnent corps à un récit généreux, où chaque mouvement résonne comme un écho de ce qui nous construit.