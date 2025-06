Plier / Déplier / Peuplier Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 10 janvier 2026

Virgile Dagneaux raconte en trois temps les souvenirs de son

corps, ses idéaux, ses failles. Il y a d’abord Plier, un solo dansé au sein du foyer Jean Vilar, drôle et intime,

où le corps se met à nu. Avec Déplier,

une scénographie le propulse au cœur d’un dispositif de magie nouvelle et d’un

bal disco, pour une célébration joyeusement collective. Enfin, Peuplier l’amène à dialoguer avec Zelda

Bourquin, comédienne, dramaturge et artiste associée au Théâtre.

Chorégraphie et interprétation

Virgile Dagneaux

Compagnie Virgule

Du vendredi 09 janvier 2026 au samedi 10 janvier 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi

de 18h00 à 19h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/deplier/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

À l’aube de ses 40 ans dont plus de la moitié dédiée au hip-hop, Virgile Dagneaux observe l’empreinte du temps sur son corps. Comment le mouvement évolue au fil des années ? Quelles traces les chutes laissent dans le corps ? « Plier / Déplier / Peuplier » est une réponse en trois volets, entre confidence intime et célébration du temps.