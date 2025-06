La Bande Originale de nos vies Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 12 mars 2026

Plutôt All by myself ou Eye of the Tiger? Barbara ou NTM ? Chaque génération a ses

hymnes, reflets de notre identité, de nos goûts et de nos origines. Cinq

comédiennes, dont deux chanteuses et une musicienne, leur donnent corps et

voix. Elles réveillent les souvenirs en croisant la petite et la grande

Histoire. Fédératrices lors des grands événements, personnelles dans l’intimité

de nos chambres, les musiques sont nos boussoles, nos madeleines de Proust et

le fil invisible qui nous relie les uns aux autres.

Conception et mise en scène

Eugénie Ravon

Écriture, conception et collaboration à la mise en scène Kevin Keiss

Collectif La Taille de mon âme

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h30 à 22h15

payant

De 10 à 30 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 912150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/la-bande-originale-de-nos-vies/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Des berceuses aux tubes intergénérationnels, chaque mélodie fait ressurgir en nous un souvenir. Spectacle aux allures de concert live, « La Bande Originale de nos vies » tisse un lien entre nos histoires intimes et collectives pour un vibrant manifeste du vivre-ensemble.