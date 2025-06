Ma République et moi Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 19 mars 2026

De son enfance dans un HLM de Charente jusqu’à devenir

comédien, Issam Rachyq-Ahrad convoque ses souvenirs innocents d’école et

d’autres plus grinçants, des anecdotes familiales et des épisodes marquants de

l’actualité. Sous le prisme de l’intime et de la vie en société, il questionne

son rapport à l’intégration et à la République. Avec un sens du récit vibrant

et lucide, il glisse d’un personnage à l’autre, incarnant notamment sa mère

avec une grâce désarmante. Entre rire et émotion, résolument universel, Ma République et moi fait vaciller les

préjugés et touche en plein cœur.

Texte, mise en scène et interprétation Issam Rachyq-Ahrad

Iwa compagnie

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T21:30:00+01:00

2026-03-19T20:30:00+01:00_2026-03-19T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-19T22:30:00+01:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/ma-republique-et-moi/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Issam Rachyq-Ahrad livre un seul en scène intime et puissant où l’histoire personnelle croise la grande Histoire. Entre humour et délicatesse, il raconte son enfance, l’amour filial avec sa mère, son parcours d’intégration en mêlant théâtre, récit et musique. Un spectacle bouleversant et nécessaire.