Irrésistible Révolution Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 28 mai 2026

Et de trois ! Après Malón

et Simple, Ayelen Parolin est de

retour à Suresnes avec une création au titre et au nombre de danseurs qui font

rêver. Porté par douze interprètes, Irrésistible

Révolution imagine une utopie chorégraphique où le plaisir malin de jouer

dessine un espace de liberté salvateur. Entre gestes indomptables, pulsions

collectives et références populaires, les danseurs osent tout. Ils célèbrent

leur art et se soulèvent dans une transe, parfaite pour clore la saison avec

intensité.

Un projet d’Ayelen Parolin

Compagnie Ruda

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h30 à 21h40

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:30:00+02:00

2026-05-28T21:30:00+02:00_2026-05-28T22:40:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:40:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/irresistible-revolution/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Avec « Irrésistible Révolution », Ayelen Parolin met la scène en ébullition. Le jeu, le plaisir et le carnaval s’entrelacent dans ce tourbillon chorégraphique exaltant. Inspirée des défilés festifs de Buenos Aires, la pièce fusionne les influences entre rébellion salvatrice, meute joyeuse et éclats flamboyants.