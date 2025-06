La Trilogie Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 24 janvier 2026

Marina Gomes déploie une fresque chorégraphique en trois

volets, inspirés de faits réels et en partie nourris par une recherche

documentaire à Medellín en Colombie. ’Asmanti

suit le quotidien des jeunes entre amusement, solidarité et violence. La Cuenta donne de la voix aux victimes

collatérales du narcotrafic, les femmes et les mères qui subissent cette

violence. Bach Nord, en réponse au

film de Cédric Jimenez et sur une musique de Bach revisitée, réhumanise la

représentation des quartiers de Marseille dans une effusion explosive de fierté

et d’énergie.

Un groupe de jeunes amateurs réunis par la Maison de la musique de

Nanterre participe à Bach Nord.

Chorégraphie Marina Gomes

Compagnie HYLEL

Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h20

samedi

de 20h30 à 21h50

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/la-trilogie/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Immersion dans les quartiers populaires de Marseille avec Marina Gomes : la chorégraphe explore et explose les clichés associés aux cités. Portés par la danse hip-hop, les références au rap et au cinéma, « Asmanti », « La Cuenta » et « Bach Nord » livrent sans compromis des récits à rebours des caricatures, au cœur de l’intime, de la solidarité et de la résilience.