Versus Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 16 avril 2026

Dans Versus,

chaque duel d’improvisation est une joute verbale où les comédiens s’affrontent

avec humour et audace. Que ce soit « à mains nues » ou « à la manière de »,

empruntant aux auteurs, réalisateurs et chanteurs, ils rivalisent de talent

pour captiver l’audience. Emmenés par un président de duel qui garantit le bon

déroulement de la compétition, c’est le public qui est le véritable juge et

décidera du vainqueur. Dans l’intimité de la salle Aéroplane, Versus promet une soirée rythmée,

surprenante et pleine de rebondissements !

Avec l’équipe de France –

Ligue Majeure d’improvisation

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/versus/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Duels d’improvisation : « Versus » invite à un duel épique où le théâtre et l’art de la langue se rencontrent ! Quatre comédiens s’affrontent en duo sur des thèmes choisis par le public. Qui saura impressionner par sa maîtrise de l’improvisation ?